إحباط محاولة تهريب 120 فرش حشيش عبر بحر رفح

غزة/ سما /

أحبطت إدارة الشرطة البحرية، فجر الأربعاء، محاولة تهريب 120 فرش حشيش إلى قطاع غزة عبر الحدود البحرية لمحافظة رفح.

وقالت "البحرية" في تصريح صحفي، إنها تلقت معلومات بوجود كمية من المواد المخدرة في عرض البحر معدة للتهريب إلى داخل قطاع غزة، لافتةً إلى أنها تابعت الإشارة على الفور وباشرت البحث والتحري.

وأضافت أنها سّيرت قوة من خفر وأمن السواحل لإجراء عمليات البحث في عرض بحر منطقة رفح، حيث تم ضبط الكمية المذكورة طافية على وجه الماء على بُعد 10 أميال بحرية من الشاطئ.

ولفتت أنه تم التحرز على الكمية المذكورة وإحالتها إلى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية، في حين تستمر عمليات المتابعة لتفاصيل وحيثيات عملية التهريب لضبط من يقف خلفها.