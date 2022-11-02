رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

"يديعوت احرونوت":

- هل سيجتاز التجمع نسبة الحسم؟

- نتنياهو يبحث عن القرار: عينات القنوات الإسرائيلية تشير إلى أن التجمع ممكن أن يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة

- لبيد يأمل التعادل

- بن غبير يحتفل بالانتصار ويصرخ راقصا.. خيبة الأمل في المعسكر الرسمي

- "الموت للعرب"

- نداب ايال: الصوت العربي قرر وسيقرر الانفجار الأكبر في الانتخابات

- كان الانقسام داخل الأحزاب العربية

- سيما كدمون: التطرف المركزي

- رئيسة حزب العمل السابقة شيلي يحيموفيتش: فجر يوم جديد وسيء.. انضممنا إلى دول يمينية فاشية متطرفة

"معاريف":

- على ما يبدو انتصار لليمين

- الليكود يطالب بحراسة الصناديق بالمجتمع العربي

- بن كسبيت الأكثر معارضة لبنيامين نتنياهو: الشمس ستشرق غدا أيضا

- كتلة التغيير تنتظر التجمع أن يجتاز نسبة الحسم

"هآرتس":

- عينات القنوات: كتلة نتنياهو تحصل على 62 مقعدا

- الصهيونية الدينية الحزب الثالث في إسرائيل

- التجمع قريب من اجتياز نسبة الحسم

- حزب العمل والجبهة والعربية للتغيير والموحدة سيبقون في الكنيست لكن ميرتس تتأرجح

- يوسي فرتر: رئيس حكومة بن غبير