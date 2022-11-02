فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.
"يديعوت احرونوت":
- هل سيجتاز التجمع نسبة الحسم؟
- نتنياهو يبحث عن القرار: عينات القنوات الإسرائيلية تشير إلى أن التجمع ممكن أن يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة
- لبيد يأمل التعادل
- بن غبير يحتفل بالانتصار ويصرخ راقصا.. خيبة الأمل في المعسكر الرسمي
- "الموت للعرب"
- نداب ايال: الصوت العربي قرر وسيقرر الانفجار الأكبر في الانتخابات
- كان الانقسام داخل الأحزاب العربية
- سيما كدمون: التطرف المركزي
- رئيسة حزب العمل السابقة شيلي يحيموفيتش: فجر يوم جديد وسيء.. انضممنا إلى دول يمينية فاشية متطرفة
"معاريف":
- على ما يبدو انتصار لليمين
- الليكود يطالب بحراسة الصناديق بالمجتمع العربي
- بن كسبيت الأكثر معارضة لبنيامين نتنياهو: الشمس ستشرق غدا أيضا
- كتلة التغيير تنتظر التجمع أن يجتاز نسبة الحسم
"هآرتس":
- عينات القنوات: كتلة نتنياهو تحصل على 62 مقعدا
- الصهيونية الدينية الحزب الثالث في إسرائيل
- التجمع قريب من اجتياز نسبة الحسم
- حزب العمل والجبهة والعربية للتغيير والموحدة سيبقون في الكنيست لكن ميرتس تتأرجح
- يوسي فرتر: رئيس حكومة بن غبير