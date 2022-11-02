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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 02 نوفمبر 2022 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

"يديعوت احرونوت":  

- هل سيجتاز التجمع نسبة الحسم؟  

- نتنياهو يبحث عن القرار: عينات القنوات الإسرائيلية تشير إلى أن التجمع ممكن أن يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة  

- لبيد يأمل التعادل  

- بن غبير يحتفل بالانتصار ويصرخ راقصا.. خيبة الأمل في المعسكر الرسمي  

- "الموت للعرب"  

- نداب ايال: الصوت العربي قرر وسيقرر الانفجار الأكبر في الانتخابات  

- كان الانقسام داخل الأحزاب العربية     

- سيما كدمون: التطرف المركزي  

- رئيسة حزب العمل السابقة شيلي يحيموفيتش: فجر يوم جديد وسيء.. انضممنا إلى دول يمينية فاشية متطرفة  

"معاريف":  

- على ما يبدو انتصار لليمين  

- الليكود يطالب بحراسة الصناديق بالمجتمع العربي  

- بن كسبيت الأكثر معارضة لبنيامين نتنياهو: الشمس ستشرق غدا أيضا  

- كتلة التغيير تنتظر التجمع أن يجتاز نسبة الحسم  

"هآرتس":  

- عينات القنوات: كتلة نتنياهو تحصل على 62 مقعدا  

- الصهيونية الدينية الحزب الثالث في إسرائيل  

- التجمع قريب من اجتياز نسبة الحسم  

- حزب العمل والجبهة والعربية للتغيير والموحدة سيبقون في الكنيست لكن ميرتس تتأرجح  

- يوسي فرتر: رئيس حكومة بن غبير

#الصحف الإسرائيلية

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