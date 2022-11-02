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105 أعوام على وعد بلفور

الأربعاء 02 نوفمبر 2022 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
105 أعوام على وعد بلفور



القدس المحتلة / سما /

تصادف اليوم الأربعاء، الثاني من نوفمبر/ تشرين ثاني، الذكرى ال 105 لوعد بلفور المشؤوم.

وصدر هذا الوعد في مثل هذا اليوم من عام 1917، والذي منحت بموجبه بريطانيا حقًا لليهود في تأسيس وطن قومي لهم في فلسطين، بناءً على المقولة المزيفة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

وجاء الوعد على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك (آرثر جيمس بلفور) في حكومة ديفيد لويد جورج، إلى اللورد روتشيلد (أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية) وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، واستطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في المنطقة، وهذا ترجمة نصّه. 

وكان هذا الوعد بمثابة الخطوة الفعلية الأولى للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين استجابة لرغبات الصهيونية العالمية على حساب شعب أصيل متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين.

وبذلك حققت بريطانيا مقولة: "لقد أعطى من لا يملك وعدًا لمن لا يستحق'، وليكون ذلك اليوم يومًا أسود في تاريخ الشعب الفلسطيني، بل في تاريخ البشرية كلها، وضربة للعدالة والشرعية الدولية.

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