"حماس": عملية بيت سيرا تأتي ردًا على جرائم الاحتلال

غزة/ سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، الأربعاء، إن عملية الدهس في بيت سيرا غرب رام الله والتي أدت لاستشهاد منفذها وإصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة، تأتي ردًا على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي له، إن "‏الثورة المتصاعدة في الضفة، توسع جغرافيا عملها وأهدافها، والاحتلال يعيش حالة ارتباك حقيقة، ويعجز عن احتوائها".

وتابع: "‏الشباب الثائر سيواصل نضاله حتى طرد الاحتلال عن كامل أرضنا الفلسطينية، وأن وعد المقاومة بالتحرير هو الذي سيتحقق، وستظل كل الوعود الأخرى باطلة". كما قال.