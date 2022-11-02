رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة، اليوم الأربعاء، انطلاق أعمال القمة العربية الــ31 في الجزائر، بمشاركة الرئيس محمود عباس، الذي يعقد سلسلة اجتماعات على هامش القمة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- بمشاركة الرئيس.. انطلاق أعمال قمة العرب الفلسطينية في الجزائر

- الرئيس يؤكد أهمية التحرك الأميركي لوقف جرائم سلطات الاحتلال

- الاحتلال يقمع مسيرة قرب حاجز حوارة لكسر الحصار على نابلس ويداهم مسجدا في جبل المكبر

- نتائج العينات لانتخابات "الكنيست": أغلبية ضئيلة لـ "معسكر اليمين" والفرز قد يبدل المشهد

- محكمة الاحتلال "المركزية" تثبت قرار هدم مدرسة عين سامية

- وقفات جماهيرية في الخليل وبيت لحم وجنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

- القدس: وقفة احتجاجية على إعلان بلفور أمام القنصلية البريطانية

- "النقد" تنفى وقف تداول الإصدار القديم من فئة الخمسين دينارا أردنيا

- اشتية يبحث مع الرئيس والمدير التنفيذي لأمديست تعزيز عمل المؤسسة في فلسطين

* "الأيام":

- بمشاركة الرئيس .. انطلاق أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر

- النتائج الأولية للانتخابات: تحالف نتنياهو - بن غفير الأقرب لقيادة إسرائيل

- الرئيس يعقد سلسلة اجتماعات على هامش القمة

- تبون يدعو لدعم اعتماد فلسطين كعضو دائم في الأمم المتحدة

- قمع مسيرة عند حاجز حوارة ضد الحصار والاحتلال يشدد قيوده على مداخل الخليل

- المستوطنون يكثفون اقتحاماتهم للأقصى في يوم الانتخابات

- إصابة ثلاثة أطفال بانفجار جسم مشبوه شمال رفح

- محكمة إسرائيلية تصادق على تنفيذ قرار هدم مدرسة تجمع عين سامية

- واشنطن: منظمة حقوقية تطالب بتحقيق دولي في جرائم مسؤول إسرائيلي بالضفة

* "القدس":

- انطلاق القمة العربية الـ«31» بالجزائر

- معسكر نتنياهو يتجاوز61 مقعداً

- إصابات وتجريف واعتداءات للمستوطنين

- القنصلية البريطانية ترفض استلام مذكرة احتجاج في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

- "المركزية الإسرائيلية" تقرر هدم مدرسة تجمع عين سامية نهاية العام

- القلق من عدم اليقين بشأن مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب