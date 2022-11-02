الاحتلال يهدم منزلين في قرية جلبون شمال شرق جنين

جنين / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين في قرية جلبون، شمال شرق جنين.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب ، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافتين عسكريتين، وهدمت منزلا للمواطن خالد جمال أبو الرب، وآخر يعود للمواطن أمير محمد أبو سيف، بحجة عدم الترخيص.

وأشار أبو الرب إلى أن المنزل الاول قيد الإنشاء ويتكون من طابقين، وتبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المنزل الثاني 120 مترا مربعا ويقطن فيه خمسة أفراد، ويقع المنزلان بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي المواطنين في القرية.

وفي اعقاب عملية الهدم، دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما ادى إلى إصابة رئيس المجلس بقنبلة غاز في اذنه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.