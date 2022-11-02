الاحتلال يهدم منزلين في الولجة غرب بيت لحم

رام الله / سما /

هدمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، منزلين في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي الولجة خضر الاعرج ، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقة "عين جويزة" في قرية الولجة، وهدمت منزلا يعود للمواطن عثمان الشويكي، وذلك قبل ان تنتقل لمنطقة أخرى وتهدم منزلا للمواطنة ختام رضوان.

وتتعرض قرية الولجة لاعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال، وتضييق مستمر من خلال البؤر الاستيطانية المحيطة بها، كما ان هناك العشرات من منازل القرية مهددة بالهدم في اي لحظة بحجة البناء دون ترخيص.