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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الأربعاء 02 نوفمبر 2022 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واعتقلت تلك القوات، ما لا يقل عن 10 مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي طولكرم، اعتقل أشرف طبال، وحسن أبو ساري، من مخيم نور شمس.

ومن سلفيت، اعتقل المحرر حمزة بوزية، ونور الأسعد من كفل حارس، فيما اعتقل مجاهد حمدان من بيتا جنوب نابلس.

واعتقل أيمن السمهوري من مخيم عقبة جبر في أريحا، فيما اعتقل من مخيم عايدة شمال بيت لحم، الجريح أمير عليان، وإبراهيم عليان.

وفي القدس المحتلة، اعتقل محمد العباسي، وأمين عبيسان.

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