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غوتيريتش: ندعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريتش: ندعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني



الجزائر/سما/

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ندعم مسار السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.


وأضاف، خلال كلمته أمام القمة العربية رقم 31، اليوم الثلاثاء في الجزائر: "موقف الأمم المتحدة من قضية فلسطين واضح وهو ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب والقدس عاصمة لهما.

و دعا غوتيريتش الى إعادة اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لتجنب أزمة غذاء في عدد من دول العالم وما نعيشه الآن".

وقالغوتيريش: "أشير أيضا إلى أن قمة المناخ ستمثل فرصة للتوافق على خفض الابنعاثات الحرارية والتزام الدول بما تعهدت به الدول".


وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، التي تنعقد في الجزائر على مدى يومين.


 

#غوتيريتش #الاحتلال الاسرائيلي #فلسطين #القضية الفلسطينية #القمة العربية #الجزائر

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