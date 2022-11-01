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حماس: التعويل على نتائج انتخابات الكنيست "غباء سياسي"

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: التعويل على نتائج انتخابات الكنيست "غباء سياسي"



غزة/سما/

 قال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، مساء الثلاثاء، إن التعويل على نتائج انتخابات الكنيست للاحتلال الإسرائيلي "غباء سياسي".

وأكد قاسم في تصريح صحفي أن "الانتخابات تجري بين أحزاب اليمين الصهيوني المتطرف والأكثر تطرفاً، التي تجمع على استمرار العدوان على شعبنا".

وأضاف: "الانتخابات الصهيونية هي لإدارة كيان غير شرعي قائم العدوان وسرقة الأرض الفلسطينية".

وتابع: "شعبنا سيواصل نضاله المشروع ضد الاحتلال الصهيوني على كل الأحوال، فالمقاومة هي القادرة على دفع الاحتلال للتراجع وصولاً لدحره عن كامل أرضنا الفلسطينية". وفق تعبيره.

#انتخابات الكنيست #الانتخابات الاسرائيلية

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