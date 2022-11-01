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وفد لجنة فلسطين في الأمم المتحدة يلتقي الرئيس المالطي

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد لجنة فلسطين في الأمم المتحدة يلتقي الرئيس المالطي



فاليتا/سما/

- التقى المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ورئيس لجنة فلسطين، مبعوث السنغال في الأمم المتحدة شيخ نيانج، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا، في القصر الجمهوري بالعاصمة فاليتا.

ويأتي الاجتماع مع الرئيس المالطي، ضمن جولة وفد لجنة فلسطين في الأمم المتحدة، لعدد من الدول الأوروبية الأعضاء الحاليين أو القادمين لعضوية مجلس الأمن الدولي بعد شهرين.

ونقل منصور تحيات الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني للرئيس فيلا، وأطلعه على آخر التطورات الفلسطينية والتحركات السياسية لإنجاز الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين، ودور جمهورية مالطا الصديقة في هذا الصدد كونها ستكون في مجلس الأمن، ومن موقعها كعضو نشيط في لجنة فلسطين في الأمم المتحدة.

بدوره، عبر الرئيس المالطي عن دعمه غير المحدود للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وسبق الاجتماع، غداء عمل نظمته وزارة الخارجية المالطية مع وفد لجنة فلسطين في الأمم المتحدة، تم خلاله مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

#فلسطين #مالطا #الرئيس المالطي #الامم المتحدة

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