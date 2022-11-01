رئيس الوزراء يبحث سبل الاستفادة من خبرات جمعية الصليب الأحمر الفرنسي

رام الله/سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية سبل الاستفادة من خبرات الصليب الأحمر الفرنسي في مجال التمريض، خاصة بعد دعم فرنسا لبناء كلية ابن سينا للمهن الصحية كأول كلية في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، بالتماشي مع خطط الحكومة لجسر الهوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، رئيس جمعية الصليب الأحمر الفرنسي فيليب دا كوستا، في مكتبه برام الله، اليوم الثلاثاء، بحضور القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين مارتن بيرنت، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، ورئيس جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني رزق سليمية.

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الثنائية الفلسطينية والفرنسية المتميزة على كافة المستويات، مشيرا الى أن الدعم الفرنسي يتماشى مع الأولويات الوطنية الفلسطينية والأجندة الحكومية.