  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس الوزراء يبحث سبل الاستفادة من خبرات جمعية الصليب الأحمر الفرنسي

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يبحث سبل الاستفادة من خبرات جمعية الصليب الأحمر الفرنسي



رام الله/سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية سبل الاستفادة من خبرات الصليب الأحمر الفرنسي في مجال التمريض، خاصة بعد دعم فرنسا لبناء كلية ابن سينا للمهن الصحية كأول كلية في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، بالتماشي مع خطط الحكومة لجسر الهوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، رئيس جمعية الصليب الأحمر الفرنسي فيليب دا كوستا، في مكتبه برام الله، اليوم الثلاثاء، بحضور القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين مارتن بيرنت، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، ورئيس جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني رزق سليمية.

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات الثنائية الفلسطينية والفرنسية المتميزة على كافة المستويات، مشيرا الى أن الدعم الفرنسي يتماشى مع الأولويات الوطنية الفلسطينية والأجندة الحكومية.

#رئيس الوزراء محمد اشتية

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

تسيبي ليفني تحذر من "اشتعال برميل متفجرات" بعد انتخابات الكنيست

62.5% حتى السابعة مساء.. نسبة التصويت بانتخابات الكنيست هي الأعلى منذ عام 1999

يديعوت: نتنياهو و"حمارا المسيح".. عنصرية تعربد وصحيفة ترقص

الأشغال بغزة تتحدث عن موعد تسليم الشقق المصرية

اعتقال مشتبه به بقتل فتى في جسر الزرقاء

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب خسرت حليفا في العاصمة برازيليا.. أبرز مواقف "لولا" الداعمة لفلسطين

الأخبار الرئيسية

عرين الأسود: الاحتلال سيقف مذهولا من شدة ضرباتنا

e0eae16f-a5d4-4fb9-afcd-5928f5361834

القضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمال القمة العربية في الجزائر

20221101093214

66.3 % حتى الساعة الثامنة.. ازدياد نسب التصويت في البلدات العربية

1120221151554908

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب خسرت حليفا في العاصمة برازيليا.. أبرز مواقف "لولا" الداعمة لفلسطين

photo_2022-11-01_17-07-06

"عرين الأسود" حاضرة في انتخابات الكنيست.. صورة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية