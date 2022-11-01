مباشر: انطلاق أعمال القمة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائرية

الجزائر/سما/

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الجزائر، أعمال القمة العربية لـ"لم الشمل"، بحضور رؤساء ووفود عربية، وبرئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وفي كلمته خلال القمة، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: "حربنا ضروس ضد من يريد إسقاط دولنا العربية".

وأضاف سعيد: "نتقاسم الروح النضالية من أجل الحرية والكـرامة العربية"، متابعا: "تجمع الأشقاء العرب بقمة الجزائـر للاتفاق على الحد الأدنى من الحلول للأزمات".

وأكمل: "مصرون على إزالة كل الصعوبات والتحديات التي تواجـه الدول العـربية.

وتابع: "نعيش حربا ضروس في مواجهة من يريد إسقاط دولنا العربية..يمكننا الانتصار على الأزمات عبر لم الشمل والتكاتف بيـن الدول العربية".

واستطرد: "نمر في ظرف دولي استثنائي من حيث حجم التحديات وتعدد أوجهها..نحن في حاجة إلى مفاهيم جديدة وأساليب وطرق جديدة للإنسانية جمعاء".

وأضاف:" لا ننسى فلسطين لأنّنا نتقاسم العزة والكرامة ونتقاسم مع أبناء الأمة العربيّة نفس هذه القيم ، مشيرا الى أن عملنا على أن يكون الحق الفلسطيني حاضرا في جداول أعمال كل المجموعات الدولية في مختلف المؤتمرات.



وأكد الرئيس التونسي أن الحق الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم، لافتا الى أن مساعي الرئيس تبون توّجت بلم الشّمل الفلسطينيّ وتحقيق المصالحة الوطنيّة الفلسطينيّة.

يتبع..