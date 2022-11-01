  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مباشر: انطلاق أعمال القمة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائرية

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباشر: انطلاق أعمال القمة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائرية



الجزائر/سما/

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الجزائر، أعمال القمة العربية لـ"لم الشمل"، بحضور رؤساء ووفود عربية، وبرئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وفي كلمته خلال القمة، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: "حربنا ضروس ضد من يريد إسقاط دولنا العربية".

وأضاف سعيد: "نتقاسم الروح النضالية من أجل الحرية والكـرامة العربية"، متابعا: "تجمع الأشقاء العرب بقمة الجزائـر للاتفاق على الحد الأدنى من الحلول للأزمات".

وأكمل: "مصرون على إزالة كل الصعوبات والتحديات التي تواجـه الدول العـربية.

وتابع: "نعيش حربا ضروس في مواجهة من يريد إسقاط دولنا العربية..يمكننا الانتصار على الأزمات عبر لم الشمل والتكاتف بيـن الدول العربية".

واستطرد: "نمر في ظرف دولي استثنائي من حيث حجم التحديات وتعدد أوجهها..نحن في حاجة إلى مفاهيم جديدة وأساليب وطرق جديدة للإنسانية جمعاء".

وأضاف:" لا ننسى فلسطين لأنّنا نتقاسم العزة والكرامة ونتقاسم مع أبناء الأمة العربيّة نفس هذه القيم ، مشيرا الى أن عملنا على أن يكون الحق الفلسطيني حاضرا في جداول أعمال كل المجموعات الدولية في مختلف المؤتمرات.


وأكد الرئيس التونسي أن الحق الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم، لافتا الى أن مساعي الرئيس تبون توّجت بلم الشّمل الفلسطينيّ وتحقيق المصالحة الوطنيّة الفلسطينيّة.

يتبع..

#الجزائر #القمة العربية

الأكثر قراءة اليوم

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 11/2022

أسعار صرف العملات

تسيبي ليفني تحذر من "اشتعال برميل متفجرات" بعد انتخابات الكنيست

نسبة التصويت بانتخابات الكنيست هي الأعلى منذ عام 1999

الأشغال بغزة تتحدث عن موعد تسليم الشقق المصرية

يديعوت: نتنياهو و"حمارا المسيح".. عنصرية تعربد وصحيفة ترقص

اعتقال مشتبه به بقتل فتى في جسر الزرقاء

الأخبار الرئيسية

1120221151554908

صحيفة إسرائيلية: تل أبيب خسرت حليفا في العاصمة برازيليا.. أبرز مواقف "لولا" الداعمة لفلسطين

photo_2022-11-01_17-07-06

"عرين الأسود" حاضرة في انتخابات الكنيست.. صورة

BenGvir_Netanyahu_Smotrich-640x400-1

يديعوت: نتنياهو و"حمارا المسيح".. عنصرية تعربد وصحيفة ترقص

نسبة التصويت بانتخابات الكنيست هي الأعلى منذ عام 1999

تسيبي ليفني تحذر من "اشتعال برميل متفجرات" بعد انتخابات الكنيست

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية