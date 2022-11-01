"عرين الأسود" حاضرة في انتخابات الكنيست.. صورة

القدس المحتلة/سما/

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، صورة لأحد المقترعين في الانتخابات الإسرائيلية بتركه رسالة ورقية في كبينة الانتخاب مخطوط عليها "عرين الأسد ومخيم جنين مر من هنا".

وأفادت لجنة الانتخابات المركزية بأن نسبة التصويت العامة في انتخابات الكنيست بلغت 47.5% حتى الساعة الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، حيث أدلى 3,224,350 ناخبا بأصواتهم. وهذه أعلى نسبة في مثل هذه الساعة منذ انتخابات العام 1999، وهي أعلى بـ5.2% عن نسبة التصويت في مثل هذه الساعة في الانتخابات السابقة.

وصوت حتى الساعة الثانية بعد الظهر 2,638,581 ناخبا يشكلون 38.9% من أصحاب حق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ25، بحسب المعطيات الصادرة عن اللجنة المكزية للانتخابات، وهي أعلى بـ4.3% عن نسبة التصويت في مثل هذه الساعة في الانتخابات السابقة.

وصوّت حتى الساعة الثانية عشر 1,925,393 ناخبا يشكلون 28.4% من الناخبين في انتخابات الكنيست، وفق ما أفادت لجنة الانتخابات المركزية. وهذه النسبة أعلى بـ3% من النسبة في مثل هذه الساعة في الانتخابات السابقة، وهي الأعلى في ساعة كهذه منذ انتخابات العام 1999. غير أن نسبة التصويت في المجتمع العربي عند 10% ظهر اليوم.





