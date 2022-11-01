فتوح يجتمع بوفد من الحزب الوطني الافريقي في جنوب افريقيا

بريتوريا/سما/

اجتمع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في مقر الحزب الوطني الافريقي ANC في جنوب افريقيا، بوفد برئاسة القائم بأعمال السكرتير العام بول ماشاتيلي.

وضم وفد الحزب، مالوسي جيجابا عضو اللجنة التنفيذية للحزب، وبيس مابي عضو البرلمان، واشرف سليمان السفير السابق لدى فلسطين، ومريام سوهاتي ممثلة العلاقات الدولية بالحزب، بينما حضر من الجانب الفلسطيني القائم بأعمال السفير بسام حسيني والمستشار في السفارة حسونة الدريملي.

وتطرق ماشاتيلي إلى عمق العلاقات التاريخية والمميزة مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، والعلاقة المميزة بين الحزب الوطني الافريقي وحركة فتح وشعب جنوب افريقيا، وإلى الظلم والمعاناة وسياسة الفصل العنصري والتمييز الذي عاني منه شعب جنوب افريقيا سنوات طويلة بنفس الوقت الذي كان الشعب الفلسطيني يعيش نفس الظروف والاوضاع التي لا زالت مستمرة حتى يومنا.

كما أكد ماشاتيلي الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والعمل على تخفيض التمثيل الدبلوماسي لجنوب افريقيا في اسرائيل كخطوة أولى تتبعها خطوات لدعم فلسطين، ورفض عضوية اسرائيل في الاتحاد الافريقي.

بدوره، وضع فتوح قيادة الحزب الوطني الافريقي بآخر التطورات السياسية والتصعيد الخطير من قبل دولة الاحتلال، اسرائيل، والجرائم اليومية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني والاقتحامات اليومية للمسجد الاقصى المبارك، وجرائم المستوطنين بحماية الجيش من عمليات القتل ومصادرة الاراضي.

ودعا فتوح لتوطيد العلاقات البرلمانية والضغط نحو رفض عضوية اسرائيل في الاتحاد الافريقي.

وركز على العلاقات التاريخية، داعيا الى توطيدها بتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل الكادر والزيارات لتثقيف الشباب والشابات في جنوب افريقيا حول الوضع في فلسطين، ووجه الدعوة لقيادة الحزب الوطني الافريقي لزيارة فلسطين.