الرئيس يستقبل الموفدة الأميركية للقمة العربية في الجزائر

الجزائر/سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، الموفدة الأميركية للقمة العربية يائيل لامبرت.

وبحث الرئيس مع الموفدة الأميركية خلال اللقاء الذي عقد على هامش القمة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائرية، آخر التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أهمية التحرك الأميركي لوقف الجرائم والأعمال أحادية الجانب، والتي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضنا.

وأكد الرئيس على أهمية خلق أفق سياسي من أجل تحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية.

وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.