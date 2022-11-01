الأشغال بغزة تتحدث عن موعد تسليم الشقق المصرية

غزة/سما/

كشف مدير عام الإعمار وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزّة محمد عبود، اليوم الثلاثاء، عن موعد تسليم الشقق المصرية للجهات المختصة في قطاع غزة.

وقال عبود في تصريح صحفي "نتوقع تسليم الشقق المصرية نهاية العام المقبل للجهات المختصة في قطاع غزّة"، مُشيرا إلى أنّ الحكومة بغزّة تُجري مشاورات مع الجانب المصري حول آلية الاستفادة من الشقق.

وأضاف: "من المتوقع فتح رابط نهاية العام الجاري للتسجيل للاستفادة من تلك الشقق"، لافتًا إلى أنّه سيتم تحديد الشروط والمعايير للمستفيدين.



ونوّه إلى أنّه سيتم الأخذ بعين الاعتبار الأسر التي بحاجة لتلك الشقق وكذلك متضرري العدوان على قطاع غزّة، ولا أمل لهم من إعادة الإعمار وفق المنح المتاحة.