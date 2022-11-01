آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزّة، ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022.
وأوضحت أنّ السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الثالثة+ الرابعة من كشف المسافرين رقم (36/2022)، بالإضافة إلى الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (42/2022).
وأوضحت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
وأكدت على إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.
للاطلاع على كشف المسافرين (36/2022): اضغط هنا
للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (42/2022): اضغط هنا
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