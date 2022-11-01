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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزّة، ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022.

وأوضحت أنّ السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الثالثة+ الرابعة من كشف المسافرين رقم (36/2022)، بالإضافة إلى الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (42/2022).

ونوهت على المسافرين التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.
 

وأوضحت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، منوهة إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت على إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين (36/2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (42/2022): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام: اضغط هنا

#السفر عبر معبر رفح #كشف السفر عبر رفح

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