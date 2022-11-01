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صور: تشييع جثماني شهيدي لقمة العيش خالد شراب ومصطفي السماري في خانيونس

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: تشييع جثماني شهيدي لقمة العيش خالد شراب ومصطفي السماري في خانيونس



خانيونس/سما/

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة خانيونس، اليوم الثلاثاء،  جثماني شهيدي لقمة العيش: "خالد شراب" و"مصطفى السماري" بعد غرقهما في اليونان أثناء محاولتهما الهجرة إلى أوروبا.

ووصل، اليوم الثلاثاء، جثمان المواطنين خالد شراب ومصطفى السماري، إلى قطاع غزّة، عبر معبر رفح البري جنوبي القطاع.

وذكرت مصادر محلية، أنّ جثماني الشابين شراب والسماري وصلا إلى المعبر، قادمين من اليونان إلى قطاع غزّة عبر مطار القاهرة في مصر.

وكان في استقبال الجثمانين ذويهما، وحشد من المواطنين والأصدقاء في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.



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#خانيونس #خالد شراب #مصطفى السماري #اليونان

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