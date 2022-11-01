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الرئيس يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن



الجزائر/سما/

 التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، وأطلعه على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ووضع الرئيس العليمي خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال القمة العربية، بحضور وفدي البلدين، في صورة ممارسات الاحتلال وعدوانه بحق شعبنا، والتي تقوض فرص السلام وحل الدولتين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة للعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن على مواقف بلاده الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

يشار إلى أن سيادة الرئيس قد وصل يوم أمس إلى العاصمة الجزائرية، للمشاركة في أعمال القمة العربية بنسختها الحادية والثلاثين، والتي تنطلق اليوم.

#الرئيس عباس #الجزائر

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