جنين: اعتصام أمام الصليب الأحمر للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

جنين / سما /

نظّمت عائلات الشهداء في جنين، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بالمدينة، للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

وشارك في الاعتصام، فصائل العمل الوطني والإسلامي، وفعاليات جنين ومخيمها، وأسرى محررون، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح وفاء زكارنة، وأعضاء من إقليم حركة فتح، وحركة الشبيبة، وأهالي الشهداء، والأطر النسوية في الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

ورفع المشاركون في الوقفة اللافتات التي دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أخذ دورها والتحرك، وكافة المؤسسات الحقوقية لاستعادة جثامين الشهداء، وصور الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال.

وأكد المتحدثون، أن العالم يكيل بمكيالين ولا ينتصر لحقوق الإنسان، منددين بصمت العالم والمؤسسات الانسانية والحقوقية بما يعانيه أهالي الشهداء من عذاب دون تحريك أي ساكن.

وطالبوا كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسهم الصليب الأحمر، بالضغط على سلطات الاحتلال، لاسترداد جثامين أبنائهم، لدفنهم بما يليق بهم، وكافة أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية التحرك ووقف صمتهم.

وأكد المشاركون في الوقفة الاستمرار في التضامن مع ذوي الشهداء حتى استرداد جثامين كافة شهدائنا في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، والإفراج عن جميع الأسرى، وأعلنوا عن تنظيم فعاليات خلال الأيام القادمة في جنين.

وفي نهاية الوقفة، سلمت أمهات الشهداء مذكرة الى الصليب الأحمر تطالبه بالتحرك لاسترداد جثامين أبنائهم المحتجزة.