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الاحتلال ينصب بوابة حديدية في المنطقة الجنوبية من الخليل

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوابة حديدية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية في "خلة النتش" (منطقة الكسارة)، لمنع تنقل المواطنين ووصولهم الى مدينة الخليل.

من جهته، أفاد مسؤول العلاقات العامة في بلدية الخليل غيث غيث لمراسلنا، بأن هذه الاجراءات تأتي في سياق تضييق الخناق على المواطنين، وكافة الأحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، حيث تزيد من معاناة نحو 70 الف مواطن فيها، وتعرقل حركتهم وتزيد من معاناتهم اليومية للوصول إلى مدينة الخليل ومراكز التسوق والخدمات المختلفة.

كما شددت قوات الاحتلال من اجراءاتها في كافة مداخل مدينة الخليل، من خلال نصب الحواجز العسكرية، ووضع مكعبات اسمنتية على بعض الطرق.

#الاحتلال #الخليل

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