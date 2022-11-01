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الأسير سبع الطيطي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخامس عشر

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الأسير سبع الطيطي (33 عاما) من مخيم بلاطة بمدينة نابلس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي، احتجاجا على عزله الانفرادي في معتقل "ريمون" منذ أكثر من شهر، وحرمانه من الزيارة، و"الكانتينا".

والأسير الطيطي المعتقل منذ العاشر من نيسان/ إبريل الماضي، يعاني من دوار، وهزال عام، وآلام في المفاصل، وصداع، ونقص في الوزن، وصدر حكم بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر بحقه، وقبل أن ينتهي حكمه بثلاثة أيام، جدّد له الحكم لستة أشهر إضافية.

يشار إلى أن الأسير الطيطي هو شقيق الأسيرة أسيل، التي اعتقلتها قوات الاحتلال في الثاني من تشرين الأول الجاري، أثناء زيارتها لشقيقها في معتقل "ريمون".

#سبع الطيطي #الإضراب عن الطعام #العزل الانفرادي

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