وفاء سالم لـ"جمهورها": أنا عايزة ملامحي زي ما كانت (فيديو)

فتحت الفنانة وفاء سالم باب الحوار مع جمهورها؛ عبر بث مباشر على حسابها بموقع الفيس بوك، للكشف عن تفاصيل خضوعها لجراحة تجميل، نافية سعيها للتقليل من عمرها، وأكدت أنها فشلت في تقديم بعض المشاهد الفنية؛ بسبب جراحة التجميل الفاشلة التي جعلت وجهها مثل "البلاستيك"، وتمنت العودة لملامح وجهها الطبيعية.

وقالت وفاء سالم: "الحمد لله على كل حاجة بتحصل، كل حاجة بتحصل في حياتنا مقدر أنها تحصل مش من النوع اللي يشيل الطين، قبل العملية كنت نفسياً مش مبسوطة، كان عندي محقون خد، وحقن في آثار العملية لسه موجودة ولسه فيه ورم، الجرح كان فوق الحاجب. الدكتور فتح وكان فيه صديد واصل للمخ والشبكية والدكتور صوره فيديو".

وأضافت وفاء سالم: "كان عندي خد أكبر من خد، فكنت بضايق أنا مبحبش أكون مش أنا، مش معناه إني ضد التجميل، التجميل معمول لخدمة الجمال، يحاول يخلي الإنسان شكله طبيعي، شوفت وشوش بلاستيكية وعمري ما طلبتها، الإحساس بيقل ويخفت لما الإنسان ميبقاش على راحته".

واختتمت وفاء: "أنا عايزة ملامحي زي ما هي زي ما انتوا حبتوني، فيه أعمال قدمتها مكنتش راضية عنها، لأني مكنتش حاسة الإحساس الطبيعي، فبلاقي التعبير ضعيف وناقص، لو ربنا قدر واشتغلت في الفن تاني، مبدورش أكون صغيرة، أنا في النهاية ماما وابني كبير، مش بخبي عنه حاجة، لما عملت العملية ابني كان معايا خطوة بخطوة لو فيه حاجة غلط مكنش هيوافق، ابني ساعدني أتخطى مرحلة صعبة في حياتي".

وعادت وفاء ببث مباشر ثانٍ قصير؛ لتوضيح سبب الجرح الواضح في وجهها، مؤكدة أنه ليس من جراحة الإنقاذ الأخيرة، ولكن بسبب قطتها، وقالت: "التعويرة اللي في وشي دي فلفل مخربشاني، عندي قطة مجرمة، بتحب تلعب بشقاوة حبتين".

يذكر أن وفاء سالم كشفت عن نجاتها من مضاعفات خطيرة لجراحة تجميل، لم تكلفها تشويه ملامح وجهها البريء وحسب، ولكنها كادت تصيب المخ وقرنية العين بالصديد، بعدما تم حقن وجهها بطريقة خاطئة، وأكدت وفاء أنها تعرضت للابتزاز من أطباء التجميل.

وأضافت وفاء سالم، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية mbc مصر، أنها خضعت لجراحة تجميل منذ فترة، ولكنها عانت من مضاعفات الحقن الخاطئ لوجهها، وقالت: "عملولي خيوط، والخيوط عملت لي تلفيات، واتعمل لي حقن غلط في وشي، وبعض أصدقائي صارحوني بوجود تشوه في وجهي".

وتابعت قائلة: "أنا طالعة مع حضرتك لايف بدون أي فلاتر، الدكتور سمير غرابة أنقذ حياتي، الصديد عندي كان واصل لحد قرنية العين بسبب الحقن الخاطئ، مشيرة إلى أن الحقن بالفيلر الدائم كان يمثل غياب ضمير من طبيب التجميل".

وواصلت وفاء سالم عرض مأساتها، قائلة: "تعرضت للابتزاز من أطباء التجميل، كل واحد كان بيقولي أنا بصلح اللي عمله الدكتور اللي قبلي، أنا مش عايزة عمليات تجميل، أنا عايزة أرجع وفاء سالم اللي عرفها الجمهور وحبها".

وسبق أن نشر استشاري التجميل الدكتور سمير غرابة فيديو عبر صفحته على موقع الفيس بوك للفنانة لوفاء سالم، قبل دقائق من خضوعها لجراحة إنقاذ، صحح فيه أخطاء الجراحات التجميلية السابقة، وظهر وجهها يعاني من تشوهات واضحة في الجانب الأيسر، وقالت وفاء إن هذه التشوهات تسببت لها في ضغط نفسي، وأجبرتها على عدم المشاركة في الأعمال الفنية.