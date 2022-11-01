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سلطة الأراضي تضبط عدة اعتداءات في محافظتي جنين وطوباس

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت سلطة الأراضي، إنها رصدت من خلال مفتشي أملاك الدولة 36 اعتداء على أراضي أملاك الدولة في محافظة جنين، منها 28 في قرية المغير، و4 في بلدة السيلة الحارثية، واعتداءين في كفر راعي، إضافة إلى اعتداء في قرية فقوعة.

وأضافت سلطة الأراضي في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه طواقم مفتشي أملاك الدولة قامت بكشف ثلاثة اعتداءات على أملاك الدولة في طوباس، منها اعتداء في قرية عقابا، واعتداءين في بلدة طمون، وتنوعت الاعتداءات ما بين أبنية، وأسوار، وتجريف، وزراعة.

وأكد القائم بأعمال مدير عام أملاك الدولة عنان كتانة، أن عمليات الرصد من قبل مفتشي أملاك الدولة تتم بشكل منظم للحفاظ على أملاك الدولة من أي اعتداءات لاستثمارها بشكل يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول والقانون لوقف المعتدين وإلزامهم بإزالة الاعتداءات لأن أراضي أملاك الدولة تمثل المخزون الإستراتيجي للشعب الفلسطيني.

#سلطة الأراضي #اعتداءات #طوباس #جنين

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