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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":  

- ساعة الحسم باللغتين العبرية والعربية  

- رئيس التحرير الوف بن: إمكانية تحويل إسرائيل الى دولة تطارد معارضيها واردة اذا شكل نتنياهو الحكومة مع سموتريتش وبن غبير  

- لبيد: الانتخابات بين الماضي والمستقبل  

- بن غبير: فرصة لحكومة يمين يمين  

- جاكي خوري: للمجتمع العربي فرصة ان يعلن موقفا واضحا ضد العنصرية  

- رفيت هخت: حزب كهانا بارتفاع ولا امل بوقف ذلك  

- افتتاحية الصحيفة: لا لنتنياهو وبن غبير وعلى العرب واليهود الهرولة لصناديق الاقتراع لمنع الخطر  

"يديعوت احرونوت":  

- ناحوم برنع: انا اتفهم نتنياهو وبن غبير اللذين يسارعان الى الرقص على الدماء هذه صهيونيتهم وطريقهم لكن ما الذي يفعله الاعلام على مسرح الرقص  

- المفاتيح الى بلفور: المعركة الانتخابية الخامسة لن تأتي بالاستقرار السياسي  

- سيما كدمون: يجب ان ترتجف يدك وانت تصوت وانتم تريدون نتنياهو وستحصلون على بن غبير وانتم من سيقضون على الدولة التي نعرفها، لان نتنياهو سيكون رهينة بيد بن غبير  

"معاريف":  

- العالم يراقب كيف سيصوت المجتمع العربي في الانتخابات وكافة وسائل الاعلام الأجنبية تتواجد في البلدات العربية  

- المعركة على نسبة التصويت في المجتمع العربي  

- ربما هذه المرة سيكون الحسم  

- السيناريوهات: حكومة يمين ضيقة في حكومة اقلية للبيد  

- اغلاق كامل على الضفة و18 الف شرطي يوم الانتخابات  

- وصول وفد اقتصادي لإسرائيل من البحرين

#الصحف الإسرائيلية

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