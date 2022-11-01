فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
"هآرتس":
- ساعة الحسم باللغتين العبرية والعربية
- رئيس التحرير الوف بن: إمكانية تحويل إسرائيل الى دولة تطارد معارضيها واردة اذا شكل نتنياهو الحكومة مع سموتريتش وبن غبير
- لبيد: الانتخابات بين الماضي والمستقبل
- بن غبير: فرصة لحكومة يمين يمين
- جاكي خوري: للمجتمع العربي فرصة ان يعلن موقفا واضحا ضد العنصرية
- رفيت هخت: حزب كهانا بارتفاع ولا امل بوقف ذلك
- افتتاحية الصحيفة: لا لنتنياهو وبن غبير وعلى العرب واليهود الهرولة لصناديق الاقتراع لمنع الخطر
"يديعوت احرونوت":
- ناحوم برنع: انا اتفهم نتنياهو وبن غبير اللذين يسارعان الى الرقص على الدماء هذه صهيونيتهم وطريقهم لكن ما الذي يفعله الاعلام على مسرح الرقص
- المفاتيح الى بلفور: المعركة الانتخابية الخامسة لن تأتي بالاستقرار السياسي
- سيما كدمون: يجب ان ترتجف يدك وانت تصوت وانتم تريدون نتنياهو وستحصلون على بن غبير وانتم من سيقضون على الدولة التي نعرفها، لان نتنياهو سيكون رهينة بيد بن غبير
"معاريف":
- العالم يراقب كيف سيصوت المجتمع العربي في الانتخابات وكافة وسائل الاعلام الأجنبية تتواجد في البلدات العربية
- المعركة على نسبة التصويت في المجتمع العربي
- ربما هذه المرة سيكون الحسم
- السيناريوهات: حكومة يمين ضيقة في حكومة اقلية للبيد
- اغلاق كامل على الضفة و18 الف شرطي يوم الانتخابات
- وصول وفد اقتصادي لإسرائيل من البحرين