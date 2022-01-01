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صحيفة عبرية : التركيز حاليًا على الخليل ..

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : التركيز حاليًا على الخليل ..



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبريةـ، الثلاثاء، أن منفذ عملية الخليل محمد الجعبري، قد تصرف من تلقاء نفسه وبدون أن يتلقى مساعدة من أحد.

وبحسب الصحيفة، فإن التحقيقات المستمرة في العملية تشير إلى أن الجعبري نفذ عمليته رغبةً منه في أن يكون "شهيد"، رغم تعقيدات العملية تبين حتى الآن أنها عملية "شخص واحد" بدون مساعدة أو تلقي أي نوع من الدعم.

ووفقًا للصحيفة، فإن منفذ عملية أريحا، بركات عودة، هو الآخر أراد تنفيذ العملية رغبةً منه في أن يكون "شهيد".

وبينت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي لا زال يقوم بمهام في الميدان كي لا يتطلع مزيد من الفلسطينيين لتنفيذ هجمات مماثلة.

وأشارت إلى أنه تم رفع حالة اليقظة والتأهب منذ أمس قبيل بدء الانتخابات صباح اليوم، خشية من وجود خلايا أو منفذين أفراد يسعون لتنفيذ هجمات في مثل هذا اليوم.

ولفتت إلى أنه يتم التركيز حاليًا على منطقة الخليل التي كانت هادئة في الفترة الأخيرة، ولكنها بدأت تغلي خلال الأسبوعين الأخيرين وانتهت السبت بعملية قتل مستوطن قرب مستوطنة كريات أربع، وتبعه بعد بضع ساعات إطلاق نار على قوة عسكرية.

ويرى الجيش الإسرائيلي إنه من الضروري تعزيز الردع في أوساط الفلسطينيين وتوجيه رسالة واضحة أن أي هجمات ستضر بحياتهم.

صحيفة "القدس

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