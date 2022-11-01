  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يرفض التماسا جديدا للإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرفض التماسا جديدا للإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد



رام الله / سما /

رفضت محكمة الاحتلال العليا، الالتماس الذي تقدم به محامي الأسير ناصر أبو حميد المُصاب بالسرطان، وذلك دون عقد جلسة.

وبحسب نادي الأسير، فإن هذه المرة الثالثة التي تقرر به محاكم الاحتلال رفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد والذي يواجه وضعًا صحيًا حرجًا جدًا في سجن "الرملة".

وأوضح أنّ هذا القرار المتوقع، يعني أنّ جميع المحاولات القانونية في قضية الأسير أبو حميد قد استنفدت وجزء مما خرج فيها قرارها أن ناصر إذا خرج من السّجن يمكن أن يحرك آخرين وهو على سرير المرض للقيام بأعمال "فدائية".

#الاحتلال #الأسير ناصر أبو حميد #نادي الأسير

الأكثر قراءة اليوم

يسرائيل هيوم: 4 سيناريوهات متوقعة لإنتخابات الكنيست

تحذيرات من "عرين الأسود.. الاحتلال يرفع حالة التأهب القصوى في جميع المدن

عضو كنيست: العمليات الفلسطينية ضد المستوطنين "ليست إرهابًا"

فيديو: ترويدة "الحاجة حليمة".. حلم الفلسطينيين يجتاح مواقع التواصل

نتنياهو يهدد بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان حال فوزه

صور: الداخلية بغزة تُنظم مسيراً عسكرياً تكريماً لشهداء الأجهزة الأمنية بالضفة

صور: الرئيس الإسرائيلي يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري : يجب القضاء على مسلحي عرين الأسود لا تسليم أنفسهم

فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ25

الرئاسة: قمة الجزائر الفلسطينية رسالة واضحة للجميع

313408676_493796836114706_8506686689794439785_n

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 11/2022

الانتخابات الإسرائيلية 2

يسرائيل هيوم: 4 سيناريوهات متوقعة لإنتخابات الكنيست

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية