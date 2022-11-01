رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الثلاثاء، على انطلاق أعمال القمة العربية اليوم في الجزائر، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وأبرزت الصحف أيضا بدء عملية الاقتراع لانتخابات "الكنيست" الإسرائيلية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

-الرئيس يصل الجزائر للمشاركة في أعمال القمة العربية

-الرئاسة: قمة الجزائر الفلسطينية رسالة واضحة للجميع

-بتوجيهات الرئيس: نقل جثماني شهيدي لقمة العيش شراب والسماري من اليونان إلى غزة

-مجلس الوزراء يصادق على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز "غزة مارين"

-إصابات واعتقالات وهدم في الضفة والاحتلال يستولي على 616 دونما جنوب نابلس

-قوات القمع تقتحم قسم (14) في "عوفر" وتنقلات بحق عدد من أسرى "جلبوع" الستة

-انتخابات خامسة في إسرائيل اليوم خلال أقل من أربع سنوات

-منصور وشيخ نيانغ يطلعان مسؤولة فرنسية على الأوضاع في فلسطين

-دراسة: حماس تجبي أكثر من 6.5 ملايين دولار من المواطنين رسوم سجلات تجارية خلال عام

-الأمم المتحدة تعتمد قرارا حول ضرورة تخلص إسرائيل من أسلحتها النووية والمالكي يرحب

-الهند تقدم 5.2 مليون دولار لـ "الأونروا"

-دعوة لمقاطعة شركة "سيمكس" المكسيكية لمساهمتها في بناء جدار الفصل العنصري

-زعماء العالم يرحبون بانتخاب دا سيلفا رئيسا للبرازيل

"الأيام":

-القمة العربية تفتتح اليوم في الجزائر، تبون: قضية فلسطين هي أم القضايا

-أبو ردينة: القمة رسالة واضحة للجميع

-اقتحامات ومواجهات في مناطق عدة مصادرات جنوب نابلس وهدم في الخليل

-الحكومة تقر مساعدات مالية وصحية وبلدية لمدينتي نابلس وجنين ومحيطهم

-الإسرائيليون إلى الاقتراع مجددا اليوم ونتنياهو يتطلع للعودة إلى السلطة

-قصف روسي لمنشآت طاقة أوكرانية وجزء من كييف بدون كهرباء وماء

-عضو كنيست: العمليات الفلسطينية ضد المستوطنات ليست إرهابا

-لولا يهزم بولسونارو ويسترد رئاسة البرازيل والعالم يرحب

"القدس":

-توسعة مستوطنة "عيلي" وتجريف لإقامة بؤرة واقتلاع أشجار

-القمة العربية تبدأ في الجزائر اليوم

-الانتخابات الإسرائيلية تجري اليوم

-عوفر كاسيف: العمليات الفلسطينية ضد المستوطنات ليست إرهابا

-"العليا" الإسرائيلية ترفض مجددا الإفراج المبكر عن أبو حميد

-الحكومة تعتمد رزمة مساعدات لنابلس وجنين

-اعتماد قرار أممي حول ضرورة تخلص إسرائيل من أسلحتها النووية