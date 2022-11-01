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أجواء غائمة جزئيا وتوقع سقوط أمطار متفرقة

الثلاثاء 01 نوفمبر 2022 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء غائمة جزئيا وتوقع سقوط أمطار متفرقة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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