تبدأ الخميس.. "إسرائيل" تجري تعديلات على عمل معبر بيت لحم

بيت لحم/سما/

على خلفية ما اسمته حدثا دينيا، قررت اسرائيل ادخال تعديلات على عمل معبر 300 الفاصل بين بيت لحم والقدس.

وبحسب بيان وزعه مكتب ما يسمى منسق الحكومة الإسرائيلية فإنه وفي أعقاب حدث ديني ينعقد في قبة راحيل سيتم إجراء تغييرات على عمل معبر 300 من يوم الخميس 3/11 حتى الاثنين 7/11 .

- الخميس 3/11 إغلاق المعبر من الساعة الثامنة صباحًا أمام السيارات والمشاة بما فيهم العمال والتجار ما عدا الحالات الإنسانية الضرورية وفقًا لموافقة الجهات المعنية

- الجمعة والسبت يبقى مغلقًا



- الأحد 6/11 فتح المعبر بشكل مؤقت من أجل دخول العمال فقط بين الساعات 4:00 حتى 7:30

- الاثنين 7/11 إعادة فتح المعبر بالكامل والعودة للدوام العادي

مع العلم أنه خلال أوقات إغلاق المعبر لا يمكن العودة إيابًا إلى بيت لحم إلا من خلال المعابر البديلة.