  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة الاحتلال ترفض مجددًا الالتماس للإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد

الإثنين 31 أكتوبر 2022 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال ترفض مجددًا الالتماس للإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد



رام الله/سما/

 رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الالتماس الذي تقدم به محامي الأسير ناصر أبو حميد المُصاب بالسرطان، وذلك دون عقد جلسة.

وبحسب نادي الأسير، فإن هذه المرة الثالثة التي تقرر به محاكم الاحتلال رفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد والذي يواجه وضعًا صحيًا حرجًا جدًا في سجن "الرملة".


وأوضح نادي الأسير، أنّ هذا القرار المتوقع ، يعني أنّ جميع المحاولات القانونية في قضية الأسير أبو حميد قد استنفدت، وجزء مما خرج فيها قرارها أن ناصر إذا خرج من السّجن يمكن أن يحرك آخرين وهو على سرير المرض للقيام بأعمال فدائية.

#المحكمة العليا الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

مؤيد لفلسطين وصديق الشهيد عرفات .... لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

يسرائيل هيوم: 4 سيناريوهات متوقعة لإنتخابات الكنيست

المقاومة في جنين تدعو السلطة للانضمام إليها

عضو كنيست: العمليات الفلسطينية ضد المستوطنين "ليست إرهابًا"

نتنياهو يهدد بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان حال فوزه

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الأخبار الرئيسية

الرئاسة: قمة الجزائر الفلسطينية رسالة واضحة للجميع

313408676_493796836114706_8506686689794439785_n

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 11/2022

الانتخابات الإسرائيلية 2

يسرائيل هيوم: 4 سيناريوهات متوقعة لإنتخابات الكنيست

8aa752d5095ebbef98138f4ecab32812

الحكومة تصادق على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز "غزة مارين"

166281675634810800

تحذيرات من "عرين الأسود.. الاحتلال يرفع حالة التأهب القصوى في جميع المدن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية