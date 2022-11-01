أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 11/2022

أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية ،مساء اليوم الاثنين، الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر تشرين الثاني في كافة محافظات الوطن، والذي سيتم الالتزام به اعتبارا من الاول من ذات الشهر.

وأوضحت أن لتر البنزين 95 سيباع بـ6.31 شيقل، ولتر البنزين 98 بـ6.99 شيقل، ولتر السولار والكاز بـ6.20 شيقل.

وثبتت المالية أسعار الغاز كما كان في الشهر الماضي: أسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بـ70 شيقلا، وأسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ15 شيقلا، وأسطوانة الغاز 5 كلغم 30 شيقلا، وأسطوانة الغاز 48 كلغم 280 شيقلا.

وخلال شهر تشرين الأول/نوفمبر الجاري، بيع لتر البنزين 95 بـ6.22 شيقل، ولتر البنزين 98 بـ6.90 شيقل، ولتر السولار والكاز بـ5.98 شيقل.





