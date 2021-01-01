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40 أسيرًا يقررون الشروع بإضراب عن الطعام

الإثنين 31 أكتوبر 2022 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
40 أسيرًا يقررون الشروع بإضراب عن الطعام



رام الله/سما/

قال نادي الأسير، اليوم الإثنين، إن 40 أسيرًا في سجني "عوفر، والنقب" من أسرى حركتي "فتح" و"الجبهة الشعبية"، قرروا تسليم قائمة بأسمائهم غدا لإدارة سجون الاحتلال، للشروع بإضراب عن الطعام.

ووفق نادي الأسير، فإن الإضراب يأتي احتجاجًا على تنصل أجهزة الاحتلال من الاتفاق الخاص بقضية المعتقل رائد ريان من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، والذي خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 113 يومًا، وعلّقه بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري على مدة محددة، إلا أنّ مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه لمدة ستة شهور، علمًا أنه معتقل منذ الثالث من تشرين الثاني 2021

#الاسرى الفلسطينيين

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