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صور: الداخلية بغزة تُنظم مسيراً عسكرياً تكريماً لشهداء الأجهزة الأمنية بالضفة

الإثنين 31 أكتوبر 2022 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: الداخلية بغزة تُنظم مسيراً عسكرياً تكريماً لشهداء الأجهزة الأمنية بالضفة



غزة/سما/

نظمت وزارة الداخلية والأمن الوطني، عصر الإثنين، مسيراً عسكرياً تكريماً لشهداء الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة.

وشارك في المسير قوات راجلة ومحمولة من الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة، وجابت عدداً من الشوارع والمفترقات الرئيسية بمدينة غزة.

وانطلق المسير من ساحة المديرية العامة للتدريب في موقع أنصار غرب غزة، بمشاركة عدد من قادة الأجهزة الأمنية، وعشرات الضباط وضباط الصف والجنود.

ورفعت القوات المشاركة صوراً للشهداء الذين ارتقوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال مؤخراً في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة، ومنهم عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية.

ويأتي المسير، كرسالة دعم وتأييد من وزارة الداخلية لأهلنا في الضفة، وتكريماً لشهداء المؤسسة الأمنية الذين ارتقوا خلال المواجهة مع الاحتلال مؤخراً في الضفة، وأبرزهم الشهيد أحمد عابد والشهيد أحمد علاونة من جهاز الاستخبارات العسكرية.

#غزة #شهداء الأجهزة الامنية
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