  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أكثر من 10 آلاف عمل مقاوم ضد الاحتلال منذ مطلع العام

الإثنين 31 أكتوبر 2022 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 10 آلاف عمل مقاوم ضد الاحتلال منذ مطلع العام



القدس المحتلة/سما/

شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أكثر من 10 آلاف عمل مقاوم، منذ مطلع العام الحالي، بينها 639 عملية إطلاق نار، و33 عملية طعن أو محاولة طعن، و13 عملية دهس أو محاولة دهس، بحسب ما أفاد تقرير صدر، اليوم الإثنين، عن مركز المعلومات الفلسطيني "معطى".

وذكر مركز "معطى" أن 25 مستوطنا وجنديا إسرائيليا قُتلوا، وأصيب 420 آخرين بجراح في عمليات المقاومة منذ بداية العام الحالي، في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2015.

ومنذ بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، نفذت فصائل المقاومة 139 عملية إطلاق نار، و3 عمليات دهس، و3 عمليات طعن، أدت إلى مقتل جنديين ومستوطن.

ووثق مركز "معطى" خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، 833 عملا مقاوما بينها 75 عملية إطلاق النار، أدت لمقتل مستوطن واحد وإصابة 49 آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وسجلت الضفة والقدس خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، 832 عملا مقاوما، بينها 73 عملية إطلاق نار، فيما قتل جندي وجرح 28 مستوطنا وجنديا بعضهم بجراح خطرة.

وشهدت الضفة في تموز/ يوليو الماضي، 588 عملا مقاوما، أدى إلى إصابة 18 إسرائيليا، فيما نفذ مقاومون 44 عملية إطلاق نار على أهداف للاحتلال.

ورصد المركز خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، 649 عملا مقاوما، فيما أصيب 26 إسرائيليا بعضهم بجراح خطرة.


وتواصلت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، والتي بلغت 31 عملية تركزت في محافظتي نابلس وجنين.

وتخلل شهر أيار/ مايو الماضي، عدة عمليات مسلحة، قتل فيها 4 جنود ومستوطنين، وأصيب 51 بجروح مختلفة.

وسجل في شهر أيار، 1358 عملا مقاوما، بينها 57 عملية إطلاق نار، 27 منها في جنين.

وشهد شهر نيسان/ إبريل الماضي، مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 56 آخرين بجراح مختلفة.

وبلغ مجموع العمليات 1510 عملا مقاوما، بينها 76 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.


وأوضح مركز "معطى" أن شهر آذار/ مارس الماضي، شهد أكبر حصيلة لعدد قتلى الاحتلال خلال شهر، حيث قتل 12 مستوطنا وجنديا إسرائيليا، وأصيب 64 بجراح مختلفة.

ورصد في ذات الشهر 821 عملا مقاوما، بينها 52 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وفي شهر شباط/ فبراير، سجل 835 عملا مقاوما، بينها 52 عملية إطلاق نار، فيما أصيب 27 جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم 14 في القدس.

وفي شهر كانون ثاني/ي ناير الماضي، أصيب 13 مستوطنا وجنديا بجراح مختلفة، ورصد 623 عملا مقاوما، بينها 28 عملية إطلاق نار، حسب رصد مركز "معطى".

#الاحتلال #المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

عائلة الجعبري تنفي "وصية مكذوبة" منسوبة لابنها الشهيد محمد

مؤيد لفلسطين وصديق الشهيد عرفات .... لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل

زوجة الرئيس البرازيلي تصوّت بالانتخابات مرتدية علم الاحتلال

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

وفاة طفلة سقطت من علو شرق مدينة غزة

وزيرة الصحة: انتهاء أزمة نقابة الأطباء وعودتهم إلى العمل

بن غفير يطالب بمنصب وزير الأمن الداخلي

الأخبار الرئيسية

8aa752d5095ebbef98138f4ecab32812

الحكومة تصادق على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز "غزة مارين"

166281675634810800

لهذا السبب.. الاحتلال يرفع حالة التأهب القصوى في جميع المدن

FgaKllVXgAAsXqC

الرئيس يصل الجزائر.. تبون: القضية الفلسطينية هي "أم القضايا"

F190313YS18

عضو كنيست: العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين "ليست إرهابًا"

أحمد-الطيبي-لافتات-انتخابية100-730x438

بلومبيرغ: العرب في "إسرائيل" يملكون مفتاح الخروج من مأزق الانتخابات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية