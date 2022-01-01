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لجنة القدس بالمجلس الوطني تناقش أوضاع المدينة المقدسة

الإثنين 31 أكتوبر 2022 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة القدس بالمجلس الوطني تناقش أوضاع المدينة المقدسة



رام الله/سما/

 ناقشت لجنة القدس بالمجلس الوطني، الأوضاع في مدينة القدس المحتلة ونتائج أعمال اللجنة المكلفة بإعداد خطة دعم المدينة.

وترأس الجلسة التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، رئيس لجنة القدس بالمجلس الوطني عباس زكي.

وقال زكي إن خطاب الأحزاب الاسرائيلية في الانتخابات لا يبدو أقل عنصرية فيما يتعلق بالقدس والمقدسيين من سابقاتها، حيث تزداد وعود المرشحين بتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك، ويتسابقون في دعم الجماعات الاستيطانية.

وأكد أن هذا الاجتماع يأتي في ظل نهوض فلسطيني شعبي رائع، وفي ظل تفهم دولي للجرائم التي تقوم بها حكومة الابارتهايد الإسرائيلية، وحيث تعقد في الجزائر قمة عربية.

#القدس المحتلة

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