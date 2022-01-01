ديوان الموظفين بغزة يُعلن النتائج النهائية لعدد من الوظائف

غزة/سما/

أعلن ديوان الموظفين بغزّة، اليوم الإثنين، عن النتائج النهائية لعدد من الوظائف.

وفيما يلي رابط النتائج كما نشره الديوان على صفحته على "الفيسبوك":

النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة مدير مديرية التربية والتعليم حسب الإعلان الخارجي رقم 2022/9: اضغط هنا

النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة مهندس ميكاترونكس حسب الإعلان الخارجي رقم 2022/7: اضغط هنا

النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة سكرتير طبي حسب الإعلان الخارجي رقم 2022/7: اضغط هنا

النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة إداري صحي حسب الإعلان الخارجي رقم 2022/7: اضغط هنا

النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة مدقق حسابات حسب الإعلان الداخلي رقم 2022/34: اضغط هنا