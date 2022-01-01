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ديوان الموظفين بغزة يُعلن النتائج النهائية لعدد من الوظائف

الإثنين 31 أكتوبر 2022 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديوان الموظفين بغزة يُعلن النتائج النهائية لعدد من الوظائف



غزة/سما/

أعلن ديوان الموظفين بغزّة، اليوم الإثنين، عن النتائج النهائية لعدد من الوظائف.

وفيما يلي رابط النتائج كما نشره الديوان على صفحته على "الفيسبوك": 

النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة مدير مديرية التربية والتعليم حسب الإعلان الخارجي رقم 2022/9: اضغط هنا

النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة مهندس ميكاترونكس حسب الإعلان الخارجي رقم 2022/7: اضغط هنا

النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة سكرتير طبي حسب الإعلان الخارجي رقم 2022/7: اضغط هنا

 

النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة إداري صحي حسب الإعلان الخارجي رقم 2022/7: اضغط هنا

 

النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة مدقق حسابات حسب الإعلان الداخلي رقم 2022/34: اضغط هنا

#غزة #ديوان الموطفين

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