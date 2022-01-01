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لتوسيع مستوطنة.. الاحتلال يستولي على 616 دونما جنوب نابلس

الإثنين 31 أكتوبر 2022 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
لتوسيع مستوطنة.. الاحتلال يستولي على 616 دونما جنوب نابلس



نابلس/سما/

 قررّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الاستيلاء على نحو 616 دونما جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا عسكريا يقضي بالاستيلاء على نحو 616 دونما من أراضي بلدات قريوت، والساوية، واللبن الشرقية؛ وذلك لتوسيع نفوذ وهيكلية مستوطنة "عيلي".

واضاف " أن بداية المستوطنة المذكورة كانت عددا من البيوت فوق تلة، واليوم هي واحدة من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، وتتمدد على حساب اراضي الفلسطينيين، لتصل الى مستوطنة "شيلو"؛ لتحقيق الهدف من خلال ربط المستوطنات ببعضها".



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وفا

#نابلس

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