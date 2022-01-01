إدارة سجون الاحتلال تشن حملة تنقلات بحق عدد من أسرى "جلبوع"

رام الله/سما/

قالت هيئة الاسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت عددا من الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، وأعيد اعتقالهم، إلى سجون أخرى.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه ، اليوم الاثنين، أن مصلحة سجون الاحتلال نقلت الأسير محمود عبد الله العارضة من عزل سجن "ريمونيم" إلى عزل سجن "أوهلي كيدار"، والأسير زكريا الزبيدي من عزل "رامون" إلى عزل "عسقلان".

وأضاف، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير أيهم كممجي من عزل سجن "إيشل" إلى عزل "رامون"، والأسير محمد قاسم العارضة من عزل "أيالون" إلى عزل "مجدو".

وأشار عبد ربه إلى أن إدارة سجون الاحتلال نقلت في وقت سابق الاسيرين إياد جرادات ومحمد أبو بكر من عزل "أيالون" إلى عزل "مجدو".

وفا