الهند تدعم الأونروا بـ2.5 مليون دولار

رام الله/سما/

قدمت حكومة الهند، اليوم الاثنين، 2.5 مليون دولار أميركي، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، وذلك دعما للبرامج والخدمات الأساسية للوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وجرى تسليم المساهمة المالية، وهي الدفعة الثانية من مساهمة إجمالية قدرها 5 ملايين دولار أميركي للسنة المالية 2022-2023، بمقر الممثلية الهندية برام الله، لمسؤولة علاقات المانحين والمشاريع المساعدة بدائرة العلاقات الخارجية في "الأونروا" سوران وو.

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