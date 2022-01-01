أشرف زكي ينفي وفاة عادل إمام بعد إصابته بغيبوبة

وكالات / سما /

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس شائعة أكدت وفاة الفنان عادل إمام عقب إصابته بغيبوبة ونقله بصورة عاجلة إلى مستشفى خاص؛ ما دفع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي للمبادرة بتكذيب الشائعة مؤكداً أن عادل إمام بخير، ولم يتم نقله إلى المستشفى من الأساس ورفض أشرف توضيح حقيقة عودة عادل إمام لعالم التمثيل ببطولة فيلم "الواد وأبوه" بمشاركة ابنه محمد إمام ومن إخراج ابنه رامي إمام.

الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أشار في تصريح خاص لـ"سيدتي" إلى أن عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أمراض خطيرة، وأبدى دهشته من عودة شائعات الوفاة، رغم أن المخرج رامي إمام تحدث باستفاضة مؤخراً عن الوضع الصحي لوالده ورغبة الأخير في البقاء أطول وقت ممكن برفقة أحفاده.

وسبق أن كشف المخرج رامي إمام تفاصيل الحالة الصحية لوالده الزعيم عادل إمام، مؤكداً أنهم اعتادوا الشائعات السخيفة التي أُثيرت حول صحته، كما تحدث لأول مرة عن تفاصيل الحياة اليومية لوالده، وحقيقة عودته للفن قريباً ببطولة فيلم "الواد وأبوه".

أشار رامي إمام في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة "MBC مصر": "إحنا كعيلة عادل إمام اتعودنا على الشائعات، وبقت جزء من حياتنا، وأنا ومحمد وسارة اتربينا على الشائعات، هو زي الفل، وبيستمتع بحياته مع أحفاده اللي بقاله كتير مقعدش معاهم".

تابع قائلاً: "عادل إمام عمل كل حاجة في الحياة، يوم ما يقرر يشتغل، هيشتغل شيء هو مقتنع بيه وجديد عليه؛ لأنه عمل كل حاجة في الحياة، مفيش دور وموضوع مقتنع بيه، خلاص أنا مستمتع بحياتي مع أولادي وأحفادي؛ فالزعيم عادل إمام قدم 155 فيلم".

وعن تفاصيل الحياة اليومية للفنان عادل إمام الآن قال رامي: "من حوالي شهرين، قال لي أنا نفسي يبقى عندي كلب، قولت له: حاضر. وجبناله كلب، وهو مبسوط جداً بيه؛ فهو مستمتع بالحياة مع أولاده وأحفاده، فهو مشفناش في حياته كتير، ومن حقه أنه ياخد راحته من الحياة شوية".

وواصل قائلاً: "عنده عادة بيحب يحل الكلمات المتقاطعة لكل الجرائد، وبالقلم الفولماستر كمان، وبيقرا الجرائد الورقية لحد دلوقتي، وبيتابع الأخبار في البرامج والجرائد أكتر مننا، ونفسه يشوف فضل ونعمة".

وكشف المخرج رامي إمام عن مصير فيلم "الواد وأبوه" مؤكداً أن عادل إمام كان يتمنى أن يقدم فيلم بطولة ابنه محمد إمام وإخراج ابنه رامي إمام.

وأضاف: "مشروع فيلم الواد وأبوه جاء من فكرة للزعيم عادل إمام، وقال لي مرة: نفسي أعمل فيلم مع محمد وأنت تخرجه".

وتابع قائلاً: "مشروع الفيلم اسمه الواد وأبوه، ومن يومها الفكرة تطلع وتموت، لكن ليس هناك أي جديد حولها حتى الآن".