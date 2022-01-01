الاحتلال يجرف أراضي شرق يطا لصالح التوسع الاستيطاني

الخليل / سما /

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أراضي المواطنين في منطقة العين البيضاء شرق يطا، لصالح التوسع الاستيطاني.

وقال منسق لجان المقاومة الشعبية الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن قوات الاحتلال جرفت أراضي تعود لعائلة أبو زهرة، وباشرت بعمليات حفر في المكان، بهدف إنشاء بؤرة استيطانية جديدة.

وأشار الجبور إلى أن هذه الحفريات والتجريفات قريبة من سكن المواطنين في منطقة الجوايا، ويسعى الاحتلال من خلال هذه الأعمال الاستفزازية، الاستيلاء على الأراضي ومنع أصحابها من الوصول إليها.