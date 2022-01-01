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ستة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الإثنين 31 أكتوبر 2022 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني إن ستة أسرى دخلوا اعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبين نادي الأسير، أن الأسيرين محمود أبو خربيش (57 عاما)، وجمعة آدم "التكروري" ( 55 عاما)، دخلا عامهما الـ(35) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهما من محافظة أريحا والأغوار، ومعتقلان منذ العام 1988.

وأوضح، أن الأسير أبو خربيش متزوّج وله ابنة، وخلال سنوات اعتقاله فقدَ والده، وهو يعاني من عدّة مشكلات صحية نتجت بسبب الأسر، ورغم ذلك تمكّن من استكمال الثانوية العامة في الأسر ودرجة البكالوريوس، وأكمل درجة الماجستير.

كما أن الأسير آدم فقدَ والدته، وتمنع سلطات الاحتلال شقيقه المتواجد في فلسطين من زيارته لذرائع أمنية، علماً أن بقية أشقائه وشقيقاته في المهجر.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير آدم أكمل الثانوية العامة في الأسر، ونال درجة البكالوريوس، وتقدم لاستكمال درجة الماجستير في العلوم السياسية.

كما دخل الأسيران منصور قاسم منصور أبو عون وفراس سليمان حسن خليلية من بلدة جبع جنوب جنين، عامهما الـ20 في سجون الاحتلال، وهما محكومان بالسجن مدى الحياة.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن الأسير نبيل جمعة طاهر مغير من بلدة عرابة جنوب جنين دخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن 24 عاماً، فيما دخل الأسير توفيق أحمد توفيق ربايعة من بلدة ميثلون جنوب جنين عامه الـ20 في سجون الإحتلال وهو محكوم بالسجن 25 عاماً.

#أسرى #سجون الاحتلال #نادي الأسير

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