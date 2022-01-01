  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عضو كنيست يدعو لحبس الرئيس عباس وآخر يرفض وصف العمليات بـ "الإرهابية"

الإثنين 31 أكتوبر 2022 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست يدعو لحبس الرئيس عباس وآخر يرفض وصف العمليات بـ "الإرهابية"



القدس المحتلة / سما /

دعا عضو الكنيست عن حزب الليكود ومرشحه لانتخابات يوم غد، يسرائيل كاتس، إلى حبس الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة.

وكان كاتس يجيب على أسئلة لردايو "واي نت/ يديعوت أحرونوت"، حول الانتخابات والوضع الأمني الحالي.

وقال في دعاية انتخابية ردًا على سؤال وجه حول مشاركة عناصر أمنية فلسطينية في الهجمات مؤخرًا، "هذا لا يختلف عن عهد عرفات .. قواتنا تقوم بعمل رائع عبر عمليات محددة، لكنها تحتاج أيضًا إلى سياسة شاملة، والخطوة الأولى أن نبعث برسالة واضحة من خلال حبس أبو مازن في المقاطعة مثلما فعل شارون مع عرفات".

من ناحيته قال عضو الكنيست عوفر كسيف من حزب الجبهة العربية للتغيير، إن الهجوم الذي وقع قرب مستوطنة كريات أربع لا يعتبر إرهابًا لأن من يعيش هناك يمثل شوكة في حلق الفلسطينيين وليس برئيًا، وجميع المستوطنين مسؤولون عن الهجمات التي لا يسميها البعض بأنها "إرهاب".

وأضاف كسيف: "أكبر إرهاب هو الاحتلال نفسه، وكل شيء مشتق منه .. سفك دماء الفلسطينيين والإسرائيليين سيتوقف عندما يتوقف الاحتلال".

واعتبر أن عمليات "عرين الأسود" ليس "إرهابًا" باعتبارهم أنهم أطلقوا النار ضد القوات العسكرية، محملًا المسؤولية للقيادة الإسرائيلية التي تستخدم المستوطنين والجنود كوقود للمدافع التي يديرونها.

وبشأن فيما إذا كانت عمليات "عرين الأسود" عمل مشروع، قال كسيف: "أفضل الكفاح غر العنيف، لكن الكفاح ضد القوات العسكرية هو كفاح مشروع وفق القانون الدولي".

صحيفة "القدس

الأكثر قراءة اليوم

عائلة الجعبري تنفي "وصية مكذوبة" منسوبة لابنها الشهيد محمد

استشهاد منفذ عملية الدهس قرب أريحا

مؤيد لفلسطين وصديق الشهيد عرفات .... لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل

زوجة الرئيس البرازيلي تصوّت بالانتخابات مرتدية علم الاحتلال

صورة: التعرف على هوية منفذ عملية الدهس قرب أريحا

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر قطاع غزة خلال انتخابات الكنيست

وفاة طفلة سقطت من علو شرق مدينة غزة

الأخبار الرئيسية

Untitled-b0d42916-654e-4374-b503-af0fd4d9c522

لتوسيع مستوطنة.. الاحتلال يستولي على 616 دونما جنوب نابلس

إدارة سجون الاحتلال تشن حملة تنقلات بحق عدد من أسرى "جلبوع"

635f98f44c59b716a64b1da2

نتنياهو يهدد بإلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان حال فوزه

تخوفات من تنفيذ الاحتلال اغتيالات بغزة وتعزيز الاجراءات الامنية حول بعض الشخصيات

الاحتلال يقر بناء 135 وحدة استيطانية جديدة بالشيخ جراح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية