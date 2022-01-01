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هيئة الأسرى: الوضع الصحي للمصاب نور الدين النتشة مستقر

الإثنين 31 أكتوبر 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن المصاب نور الدين النتشة (17 عاما) من مدينة الخليل، بوضع صحي مستقر.

وأضافت الهيئة، في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، أن المحامي كريم عجوة عاد المصاب النتشة، وهو متواجد حاليا في قسم العظام داخل مستشفى "شعاريه تصيدك"، حيث خضع لعملية في منطقة أسفل الرجل اليسرى، وتم وضع أسياخ لتثبيت العظم، ومن المقرر أن تجرى له بعد عدة أيام عملية أخرى، سيتم خلالها إزالة الأسياخ ووضع بلاتين وجبص في مكان الإصابة في أسفل الرجل اليسرى.  

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت النتشة يوم الثلاثاء الماضي 25 الجاري، بعد إصابته برصاص في قدمه اليسرى، خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

#هيئة الأسرى #نور الدين النتشة

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