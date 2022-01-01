مستوطنون يحطمون ويقتلعون 100 شجرة زيتون في ترقوميا غرب الخليل

الخليل / سما /

أقدم مستوطنون، اليوم الاثنين، على تحطيم أشجار زيتون واقتلاع أخرى، في منطقة الهردش شرق بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن الاراضي سليمان الجعافرة ، بأن مستوطني "تيلم" و "وادروا" المقامتين على أراضي المواطنين، والقريبة من منطقة الهردش شرق ترقوميا، حطموا اشجار زيتون معمرة، واقتلعوا أخرى، يقدر عددها 100 شجرة، تعود لأولاد العمومة من عائلة الزباينة، وباسم ، وجابر، وماهر.

وأوضح ان هذه هي المرة الثانية التي يتم تقطيع وتحطيم أشجار الزيتون في هذه المنطقة خلال اقل من شهرين، مؤكدا ان هنالك مخططا للسيطرة على هذه المنطقة، التي تقع على الشارع الالتفافي؛ بهدف التوسع الاستيطاني.

وقال، ان المستوطنين يقومون بأعمال استفزازية لسكان المنطقة بشكل يومي، وتخريب للممتلكات وترهيب للأطفال والنساء في منازلهم، بهدف ترحيلهم عن أراضيهم بهدف التوسع الاستيطاني.