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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 31 أكتوبر 2022 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف) الصادرة اليوم الاثنين.

"يديعوت احرونوت":  

- عمليتان خلال 24 ساعة: رقم قياسي بعدد القتلى الإسرائيليين منذ 2015.. والعام لم ينته بعد وحصيلة قتلي الإسرائيليين 25 قتيلا وعدد العمليات وصل إلى 2204  

- 24 ساعة للانتخابات وكيف يمكن اخراج المصوتين الى صناديق الاقتراع  

- بن غبير: اريد اشغال منصب وزير الامن الداخلي  

- نتنياهو يطالب بالتصويت لليكود وليس بن غبير  

- نداب ايال: ليس حمارا ولا نمرا.. نتنياهو ركب على تطرف بن غبير لكن قوتهم ارتفعت وضعف الليكود  

- تسيبي ليفني: لحظة قبل اليوم التالي.. الحكومة المقبلة قد تتشكل من أحزاب متطرفة أيديولوجيا وخطيرة وممكن منع ذلك  

"معاريف":  

- تعزيز قوات الجيش وحرس الحدود في منطقة الخليل وحالة من الاستنفار  

- عملية دعس في النبي موسى واصابة 5 جنود وقتل منفذ العملية  

- 24 ساعة لفتح صناديق الاقتراع: رؤساء الأحزاب يحاولون حتة اللحظة الأخيرة الحصول على الأصوات  

- حزب ميرتس يستغيث وقد لا يجتاز نسبة الحسم  

- الوزير جدعون ساعر: كتلة نتنياهو تنسق لإلغاء محاكمة نتنياهو واقامة جمهورية بيبي  

- بن غبير يطالب بإلغاء محاكمة نتنياهو  

- أيمن عودة واحمد الطيبي يتوجهان للشارع اليهودي للحصول على أصوات لمنع نتنياهو وبن غبير تشكيل حكومة  

- التجمع: نحن بحاجة الى 6 آلاف صوت فقط لاجتياز الحسم  

"هآرتس:  

- بن غبير يريد انقاذ نتنياهو بإلغاء محاكمته لكي يحصل على أصوات من الليكود

- الليكود: بن غبير لن يكون وزيرا للأمن الداخلي إذا شكل نتنياهو الحكومة  

- الليكود أعد حملة فيما إذا خسر الانتخابات: تزوير وسرقة الانتخابات  

- تخوف من نسبة التصويت في المجتمع العربي ومحاولة لتجنيد أصوات يهود للجبهة والعربية للتغيير والموحدة  

- مصدر في الموحدة: نحاول وقف التأييد للتجمع على حسابنا في النقب ووادي عارة وسخنين  

- افتتاحية الصحيفة: هدف الليكود لجنة الانتخابات المركزية في حال خسارته بالانتخابات

#الصحف الإسرائيلية

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