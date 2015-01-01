فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف) الصادرة اليوم الاثنين.
"يديعوت احرونوت":
- عمليتان خلال 24 ساعة: رقم قياسي بعدد القتلى الإسرائيليين منذ 2015.. والعام لم ينته بعد وحصيلة قتلي الإسرائيليين 25 قتيلا وعدد العمليات وصل إلى 2204
- 24 ساعة للانتخابات وكيف يمكن اخراج المصوتين الى صناديق الاقتراع
- بن غبير: اريد اشغال منصب وزير الامن الداخلي
- نتنياهو يطالب بالتصويت لليكود وليس بن غبير
- نداب ايال: ليس حمارا ولا نمرا.. نتنياهو ركب على تطرف بن غبير لكن قوتهم ارتفعت وضعف الليكود
- تسيبي ليفني: لحظة قبل اليوم التالي.. الحكومة المقبلة قد تتشكل من أحزاب متطرفة أيديولوجيا وخطيرة وممكن منع ذلك
"معاريف":
- تعزيز قوات الجيش وحرس الحدود في منطقة الخليل وحالة من الاستنفار
- عملية دعس في النبي موسى واصابة 5 جنود وقتل منفذ العملية
- 24 ساعة لفتح صناديق الاقتراع: رؤساء الأحزاب يحاولون حتة اللحظة الأخيرة الحصول على الأصوات
- حزب ميرتس يستغيث وقد لا يجتاز نسبة الحسم
- الوزير جدعون ساعر: كتلة نتنياهو تنسق لإلغاء محاكمة نتنياهو واقامة جمهورية بيبي
- بن غبير يطالب بإلغاء محاكمة نتنياهو
- أيمن عودة واحمد الطيبي يتوجهان للشارع اليهودي للحصول على أصوات لمنع نتنياهو وبن غبير تشكيل حكومة
- التجمع: نحن بحاجة الى 6 آلاف صوت فقط لاجتياز الحسم
"هآرتس:
- بن غبير يريد انقاذ نتنياهو بإلغاء محاكمته لكي يحصل على أصوات من الليكود
- الليكود: بن غبير لن يكون وزيرا للأمن الداخلي إذا شكل نتنياهو الحكومة
- الليكود أعد حملة فيما إذا خسر الانتخابات: تزوير وسرقة الانتخابات
- تخوف من نسبة التصويت في المجتمع العربي ومحاولة لتجنيد أصوات يهود للجبهة والعربية للتغيير والموحدة
- مصدر في الموحدة: نحاول وقف التأييد للتجمع على حسابنا في النقب ووادي عارة وسخنين
- افتتاحية الصحيفة: هدف الليكود لجنة الانتخابات المركزية في حال خسارته بالانتخابات