رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرونوت، وهآرتس، ومعاريف) الصادرة اليوم الاثنين.

"يديعوت احرونوت":

- عمليتان خلال 24 ساعة: رقم قياسي بعدد القتلى الإسرائيليين منذ 2015.. والعام لم ينته بعد وحصيلة قتلي الإسرائيليين 25 قتيلا وعدد العمليات وصل إلى 2204

- 24 ساعة للانتخابات وكيف يمكن اخراج المصوتين الى صناديق الاقتراع

- بن غبير: اريد اشغال منصب وزير الامن الداخلي

- نتنياهو يطالب بالتصويت لليكود وليس بن غبير

- نداب ايال: ليس حمارا ولا نمرا.. نتنياهو ركب على تطرف بن غبير لكن قوتهم ارتفعت وضعف الليكود

- تسيبي ليفني: لحظة قبل اليوم التالي.. الحكومة المقبلة قد تتشكل من أحزاب متطرفة أيديولوجيا وخطيرة وممكن منع ذلك

"معاريف":

- تعزيز قوات الجيش وحرس الحدود في منطقة الخليل وحالة من الاستنفار

- عملية دعس في النبي موسى واصابة 5 جنود وقتل منفذ العملية

- 24 ساعة لفتح صناديق الاقتراع: رؤساء الأحزاب يحاولون حتة اللحظة الأخيرة الحصول على الأصوات

- حزب ميرتس يستغيث وقد لا يجتاز نسبة الحسم

- الوزير جدعون ساعر: كتلة نتنياهو تنسق لإلغاء محاكمة نتنياهو واقامة جمهورية بيبي

- بن غبير يطالب بإلغاء محاكمة نتنياهو

- أيمن عودة واحمد الطيبي يتوجهان للشارع اليهودي للحصول على أصوات لمنع نتنياهو وبن غبير تشكيل حكومة

- التجمع: نحن بحاجة الى 6 آلاف صوت فقط لاجتياز الحسم

"هآرتس:

- بن غبير يريد انقاذ نتنياهو بإلغاء محاكمته لكي يحصل على أصوات من الليكود

- الليكود: بن غبير لن يكون وزيرا للأمن الداخلي إذا شكل نتنياهو الحكومة

- الليكود أعد حملة فيما إذا خسر الانتخابات: تزوير وسرقة الانتخابات

- تخوف من نسبة التصويت في المجتمع العربي ومحاولة لتجنيد أصوات يهود للجبهة والعربية للتغيير والموحدة

- مصدر في الموحدة: نحاول وقف التأييد للتجمع على حسابنا في النقب ووادي عارة وسخنين

- افتتاحية الصحيفة: هدف الليكود لجنة الانتخابات المركزية في حال خسارته بالانتخابات