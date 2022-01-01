رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، على صدر صفحاتها الأولى خبر استشهاد المواطن موسى يونس عودة من بلدة العيزرية برصاص الاحتلال جنوب أريحا.

كما تناولت الصحف اغلاق قوات الاحتلال مداخل الخليل وبيت لحم، ومواصلة حصارها لنابلس للأسبوع الثالث.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

- استشهاد المواطن بركات عودة جنوب أريحا وعدة إصابات برصاص الاحتلال في أنحاء متفرقة بالضفة

- الرئيس يهنئ الملك سلمان بالذكرى الثامنة لتسلمه مقاليد الحكم وأردوغان لمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية وشياع السوداني لمناسبة توليه رئاسة الحكومة العراقية

- الكيلة: انتهاء أزمة نقابة الأطباء وعودتهم إلى العمل كالمعتاد

- بشارة يطلع وفدا من البنك الدولي على الأوضاع المالية والاقتصادية

- اشتية يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي التطورات السياسية والاقتصادية

- الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة يوم غد بذريعة الانتخابات

- القبض على المشتبه فيهم بجريمة قتل مواطن في كفر عقب

- توافق وزراء الخارجية على كافة البنود المدرجة على جدول أعمال القمة العربية

- وزارة العمل تطلق بوابة تسجيل الباحثين عن عمل

- مجلس التعاون لدول الخليج يدين تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي

*"الأيام":

- إعدام مواطن برصاص جنود الاحتلال بزعم محاولته دعس جنود قرب أريحا

- الإعلام العبري: عدد قياسي من "الإنذارات" باحتمال تنفيذ عمليات في الضفة

- توافق وزراء الخارجية على البنود المدرجة على جدول أعمال القمة العربية

- إطلاق نار على موقع عسكري للاحتلال ومستوطنون ينفذون اعتداءات في مناطق عدة

- "بتسيلم" عشية الانتخابات الإسرائيلية: ليس "عرسا ديمقراطيا" بل "أبارتهايد"

- الاحتلال يغلق مداخل الخليل وبيت لحم والمستوطنون يستهدفون مركبات المواطنين

- 406 ملايين دولار أرباح البنك العربي في 9 أشهر

- نقابة الأطباء تعلق إجراءاتها الاحتجاجية بعد التوافق على تعديل القرار بقانون

- عون يغادر "بعبدا" مع انتهاء ولايته ولبنان يدخل في مرحلة فراغ سياسي

- مجلس التعاون الخليجي يدين تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي

- الهند: 81 قتيلا على الأقل إثر انهيار جسر للمشاة

*"القدس":

- شهيد واصابة 5 جنود إسرائيليين في عمليتي دعس قرب أريحا

- إغلاق مداخل الخليل وبيت لحم ومواصلة فرض الحصار على نابلس

- 135 وحدة استيطانية جديدة بالشيخ جراح

- نقابة الأطباء تعلق إجراءاتها الاحتجاجية

- تعديل أوقات الدوام في جسر الملك حسين وتوقف إدخال زيت الزيتون حاليا

- "عير عميم" تكشف حجم انتهاكات "حكومة التغيير" الإسرائيلية في القدس

- عون يغادر القصر الرئاسي ولبنان يدخل في فراغ سياسي