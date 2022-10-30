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عائلة الجعبري تنفي "وصية مكذوبة" منسوبة لابنها الشهيد محمد

الأحد 30 أكتوبر 2022 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الجعبري تنفي "وصية مكذوبة" منسوبة لابنها الشهيد محمد



الخليل/سما/

نفت عائلة الجعبري بالخليل، نفيا قاطعا "وصية مكذوبة" منسوبة لابنها الشهيد محمد كامل الجعبري، الذي ارتقى أمس عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين بجراح خطيرة ومتوسطة.

وقالت عائلة الجعبري في بيان: "نزف إلى شعبنا الفلسطيني البطل أحد أبطال عشيرتنا الشهيد البطل محمد كامل الجعبري الذي لبى نداء الوطن وانطلق مساء يوم السبت 30 أكتوبر 2022 ليدافع عن أبناء شعبنا وأهلنا ضد المستوطنين وقوات الاحتلال الذين يعيثون فسادا في الحرمين الإبراهيمي والأقصى".

وأضافت: إن ابننا الشهيد عاش في أكناف خليل الرحمن وفي أحضان عائلة الجعبري منبت العلماء والقادة من كل الفصائل الوطنية، وتربى على حب الوطن فلسطين وعليها خرج أجيالا من أبنائنا الطلاب، وتشهد له منابر العلم والإيمان كأستاذ ومربي للأجيال، محبوب بين الجميع، صاحب سيرة عطرة.

وتابعت: إننا ننفي نفيا قاطعا الوصية المكذوبة المنسوبة للشهيد، والتي تزعم انتمائه لما يسمى داعش، والتي تروجها جهات تابعة للاحتلال بهدف تشويه نضاله والاساءة لنضال شعبنا الذي يخوض أشرف معركة ضد أقذر احتلال عرفته البشرية. وحذرت عائلة الجعبري، كل من يروج الأكاذيب بحق نجلها الشهيد محمد الجعبري، بأن يدها ستطاله أينما كان، وستلاحقه قضائيا وعشائريا ووطنيا.

وختم البيان: "الحرية لفلسطين والمجد والخلود لشهدائنا الأبطال". المصدر : شهاب

#عائلة الجعبري #الجعبري #الشهيد محمد الجعبري

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